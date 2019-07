Superant obstacles Un jove sense braços salta sobre una caixa de 50 centímetres d'altura com a part del seu entrenament

Actualitzada 24/07/2019 a les 19:25

Redacció Andorra la Vella

Un adolescent sense braços supera un repte de salt i es converteix en un exemple inspirador a la xarxa. El jove salta sobre una caixa de 50 centímetres d'altura com a part del seu entrenament a les instal·lacions de la fundació estatunidenca NubAbility, amb molt d'esforç i superant les seves pors. L'entitat es dedica a ajudar joves amputats —ja sigui per causes congènites o producte de traumes— a involucrar-se activament en l'esport. El vídeo original va ser penjat a Instagram fa dos dies i ja compta amb més de 462.000 visualitzacions.