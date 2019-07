Una jove promesa Kubo, de 18 anys, ja ha entrenat amb el primer equip del Reial Madrid

Actualitzada 15/07/2019 a les 20:17

Només té 18 anys i ja se'l coneix com el "Messi japonés". Takefusa Kubo és la nova promesa del futbol gràcies a la seva habilitat amb la pilota i la qualitat de les jugades que fa. Kubo acaba de fitxar per l'equip juvenil del Reial Madrid tot i que no es descarta que acabi fent el salt al primer equip, ja que recentment va entrenar amb companys com Eden Hazard, Segio Ramos, Marcelo Vieira i Karim Benzema i va acabar diversos un gols a Keylor Navas.