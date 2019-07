El vídeo de la fosa de gel La impactant imatge del desgel a Groenlàndia ha vingut acompanyada del vídeo del moment: uns huskies tirant d'un trineu per... l'aigua

Fa poques setmanes va donar la volta al món una fotografia alertant sobre la fosa del gel de Groenlàndi i que va glaçar la sang a la majoria d'aquells que la van veure: un trineu tirat per Huskies, però en comptes de circular sobre la neu, ho feien sobre una psicina d'aigua. Per si no fos suficient amb la impressionant imatge, el climatòleg danès Steffen M. Olsen ha publicat el vídeo de l'escena, i és encara més colpidora. Olsen ha explicat que, tot i que la fosa del gel a l'estiu és normal, no ho són les temperatures registrades de 17 °C.