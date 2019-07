Nou repte viral entre famosos El nou repte viral entre famosos tracta de donar una puntada de peu a una ampolla per tal de descargolar-ne el tap

Redacció Andorra la Vella

El #BottleCapChallenge és el nou repte viral d'aquest estiu amb caràcter esportiu i molta agilitat. El repte, que tracta de descargolar el tap d'una ampolla d'una sola puntada, ja ha estat dut a terme per famosos actors, lluitadors o cantants Entre ells hi són Jason Statham, Conor McGregoro John Mayer. Aquest repte el va iniciar el campió de taekwondo, Farabi Davletchin, que va publicar un vídeo on llançava una complexa puntada per a destapar una ampolla.