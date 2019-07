El salt del tigre Un tigre de bengala persegueix i dóna caça a un parell d'homes en una motocicleta

Actualitzada 05/07/2019 a les 16:51

Redacció Andorra la Vella

Un tigre de bengala va perseguir a un motorista i al seu acompanyant durant una bona distància mentre circulaven per una carretera de l'Índia. Un dels joves gravava amb el seu mòbil el recorregut pel santuari del Parc Nacional Nagarhole situat al sud del país quan va aparèixer en escena un tigre amb la mira posada en ells. Al vídeo es pot veure com quasi el felí enxampa la motocicleta, que circulava a uns 40 kilòmetres per hora. Per sort, l'animal finalment va desistir i el parell d'homes no va patir un final tràgic.