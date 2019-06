Un cop diplomàtic

Mèxic i El Salvador El president López Obrador va donar un cop sense voler al líder d'El Salvador

Actualitzada 21/06/2019 a les 17:22

La trobada entre els presidents de Mèxic, Andrés Manuel López Obrador, i d'El Salvador, Nayib Bukele, per la localitat mexicana de Tapachula (Chiapas), va patir una singular escena. Mentre ambdós mandataris posaven per a la premsa, el líder mexicà va aixecar la mà mentre agafava la de Bukele per saludar i el va colpejar accidentalment a la cara. Pel que es veu a les imatges, el president salvadoreny s'ho va prendre amb humor, mentre que el mexicà ni es va assabentar. El vídeo s'ha fet viral i ha provocat diversos "memes".