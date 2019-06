Els fideus ho arreglen S'ha fet viral la nova modalitat d'arreglar coses trencades: una mica de fideus esmicolats en la zona, cola, pintar i com nou!

Actualitzada 21/06/2019 a les 17:11

Redacció Andorra la Vella

Durant les últimes setmanes s'estan fent molt virals uns vídeos que, a primera instància, semblen insòlits: com arreglar qualsevol cosa amb fideus japonesos i una mica de cola. En aquest vídeo es pot veure com es posa fideus secs i esmicolats en una zona trencada d'una tassa, qualsevol mena de sòl o mobles, afegeix cola, llima la zona i la pinta del color original, deixant els objectes com si mai s'haguessin trencat.