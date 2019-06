Swift critica la homofòbia

La nova cançó de Taylor Swift El nou single de la cantant emet un missatge contra l'homofòbia

Actualitzada 19/06/2019 a les 19:06

Redacció Andorra la Vella

La cantant estatunidenca Taylor Swift ha produït un nou tema, "You Need To Calm Down" que li ha permès un acostament a la comunitat LGTBI, just uns dies abans de les celebracions de l'Orgull Gay. Al vídeo es pot veure juntament amb d'altres famosos, com Katy Perry, en un ambient molt estiuenc. L'estrella del pop Swift ha anunciat que el pròxim 23 d'agost publicarà el seu nou disc, que portarà per títol “Lover”.