La venda complicada de Michael Douglas

La casa de Michael Douglas a Mallorca Davant la desesperació, l'actor ha decidit fer un espot sobre la mansió i l'ha narrat ell mateix

Actualitzada 14/06/2019 a les 11:39

L'actor Michael Douglas es ven la casa de Mallorca, una finca de 77 hectàrees situada a la Serra de Tramuntana i a 30 minuts en cotxe del centre de Palma. Tot i així, Douglas comença a desesperar-se, ja que l'anunci de la venda fa cinc anys que està al mercat. Un dels principals problemes era que l'actor va posar un preu de 50 milions d'euros, que ara ha rebaixat fins a 29, un 40% menys de la xifra inicial. I per aquest motiu, ha decidit promocionar-la amb un espectacular espot on ell mateix narra els avantatges de la casa, la qual va comprar l'any 1990. "Quan vaig veure per primera vegada S'Estaca em vaig sentir fascinat i la vaig comprar. Molts dels meus amics s'han allotjat aquí i hem passat molts bons moments junts" comenta al vídeo Michael Douglas.

La vil·la compta amb 77 hectàrees d'oliveres i vinyes i sis edificis. Té deu habitacions, pot allotjar fins a 20 persones en dues cases per a convidats i compta amb una piscina, un gimnàs i un celler.