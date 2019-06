El nou anunci d'Estrella Damm Un spot publicitari que pretén conscienciar sobre la importància de mantenir net el medi ambient

Actualitzada 11/06/2019 a les 19:04

Redacció Andorra la Vella

"Si volem mantenir la nostra forma de viure, no hauríem de protegir allò que la fa possible?". Aquest és el missatge que ha volgut transmetre el nou anunci d'Estrella Damm, un spot molt diferent del que ens tenia acostumats els darrers anys. Al vídeo es pot veure com una jove balla al fons del mar fins que es troba bosses de plàstic i fum negre, els quals fan que acabi morta al fons del mar.