Nou single de Katy Perry La cantant Katy Perry ha llançat nou tema i videoclip

Actualitzada 03/06/2019 a les 18:01

Redacció Andorra la Vella

La cantant Katy Perry ha estrenat aquest passat divendres el seu nou videoclip, "Never Really Over", amb el qual dóna el tret de sortida al seu futur disc. En aquests pocs dies ja acumula gairebé 28 milions de visites.