Llàgrimes al camp Jordan Henderson plora en braços del seu pare després de la victòria a la Champions League

Actualitzada 03/06/2019 a les 18:03

Redacció Andorra la Vella

El capità del Liverpool, Jordan Henderson, després de guanyar la Champions League contra el Tottenham va acudir a un extrem de la gespa de l'estadi per a fondre's en una colpidora abraçada amb el seu pare, Brian, qui pateix càncer de gola. A les imatges es pot veure com el jugador no pot aguantar el plor mentre abraça ben fort al seu pare, qui es va desplaçar fins a la ciutat de Madrid per a veure la final del seu fill i poder celebrar la victòria plegats.