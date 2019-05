La reina de 'Got Talent'

Una artista sorpresa La cantant de les Illes Canàries, Cristina Ramos, està sorprenent els jurats del concurs 'Got Talent' de tot el món

Actualitzada 31/05/2019 a les 17:08

Cristina Ramos és una cantant d'òpera espanyola que està impressionant els jurats dels concursos 'Got Talent' per tot el món. L'última parada ha estat a la Xina, on els experts li han donat l'anomenat 'botó d'or' que la classifica directament per a les rondes finals. Però Ramos també ha passat per altres edicions d'aquest concurs als Estats Units d'Amèrica, on va quedar quarta de la classificació general i millor de la categoria de música, i a Espanya i Mèxic, on es va proclamar guanyadora. El vídeo de la cantant en la primera actuació a 'America Got Talent' ja compta amb més de 9 milions de visualitzacions.