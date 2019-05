Trenca l'estereotip Campanya de la Generalitat Valenciana amb motiu del Dia Mundial contra la LGTBIfòbia

Actualitzada 17/05/2019 a les 19:21

Redacció Andorra la Vella

La Generalitat Valenciana amb motiu del Dia Mundial contra la LGTBIfòbia ha impulsat la campanya “Trenca l’estereotip”, on hi participen homes i dones d’entre 60 i 70 anys. Al vídeo expliquen com han viscut la seva orientació sexual al llarg de la vida i la discriminació a la qual han hagut de fer front.