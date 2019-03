Mossegades a l'avió

Baralla en ple vol Un parell de britànics va acabar a cops de puny i mossegades en ple vol a les Illes Canàries

Actualitzada 18/03/2019 a les 17:09

Dos passatgers britànics que marxaven de viatge a les Illes Canàries van acabar a mossegades en ple avió. Al vídeo es pot observar com tot l'avió està atent a la disputa, on hi ha cops i una mossegada al nas. La baralla podria haver tingut el seu origen en el fet que algú es va descalçar durant el vol, fet que va provocar un augment de la tensió fins que els dos passatgers van arribar a les mans.

La tripulació va haver d'intervenir i els dos britànics sembla ser que van acabar passant a disposició de les autoritats judicials.