Els somnis d'un pop Un pop realitza canvis de color dins un aquari mentre està somiant

Actualitzada 18/03/2019 a les 17:06

Si algú s'havia preguntat alguna vegada si els pops somien, amb el vídeo obtindran resposta. Les imatges s'han fet virals ràpidament perquè mostren com aquest pop del Carib canvia de color mentre dorm en el seu aquari, una eina que utilitzen quan es senten amenaçats.

Aquest vídeo va ser publicat a Butterfly Pavilion, un zoològic d'invertebrats sense finalitat de lucre a Westminster, Colorado, fa un any, però les imatges s'han tornat a fer virals per la seva espectacularitat.