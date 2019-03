El ritme de la 3ª edat Una parella d'avis ho dóna tot a la pista ballant "Con calma" de Daddy Yankee

Actualitzada 18/03/2019 a les 17:09

L'energia no és cosa de joves i aquest vídeo n'és testimoni. Una parella d'avis equatorians demostra molt de ritme i agilitat ballant la cançó "Con calma" de Daddy Yankee, la última novetat de l'artista. Al vídeo es pot observar com la parella realitza un seguit de moviments, inclús a terra, que no deixen indiferent a ningú.

No és la primera vegada que enxampen aquesta adorable parella donan't-ho tot a la pista, també es va fer viral un vídeo d'ells ballant sensualment una bachata a un local.