Intimitat als Oscar Lady Gaga y Bradley Cooper compartint el micròfon intensament durant la cançó 'Shallow' a la gala dels Oscar

Actualitzada 25/02/2019 a les 20:30

Redacció Andorra la Vella

Lady Gaga i Bradley Cooper van viure un moment molt íntim i intens durant la seva actuació de "Shallow" a la gala dels Òscar de diumenge. Al vídeo es pot observar com comencen la balada cara a cara, mirant-se de forma molt intensa, fins que la diva del pop, que es va endur un Òscar a la millor cançó original, s'aixeca i interpreta la seva part al piano. Cooper se li uneix instants més tard, asseient-se al seu costat per cantar en el seu micròfon i aclaparar a tots els espectadors amb la seva proximitat. La diva del pop no va poder aguantar-se les llàgrimes durant el show i en acabar es van fondre en una càlida abraçada.