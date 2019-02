Atac al col·lectiu feminista

Carta als 'homes bons' Carta narrada en format vídeo per demanar perdó als homes per la situació que estan patint per culpa d'algunes 'boges'

Actualitzada 25/02/2019 a les 20:32

Redacció Andorra la Vella

L'autora d'aquest vídeo, María Durán, ataca al col·lectiu feminista i assegura que els homes no son l'enemic. El vídeo, que es titula 'carta als "homes bons"', és una narració amb imatges on hi ha un seguit de disculpes als homes per la situació que estan patint "per culpa d'algunes boges". Durán assegura ser una de la "majoria de dones" que estarà al costat d'aquests homes que, segons ella, han perdut la seva presumpció d'innocència. El vídeo, que s'ha tornat molt polèmic durant les darreres hores, acusa a les dones d'inventar-se delictes per tal de cobrar subvencions i assegura que preferiria que la salvés un home que una dona, per la seva força.

#1 Fredo

(25/02/19 21:18)