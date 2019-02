Impressionant Campionat del món La lluita ams espases làser ja es una realitat

Actualitzada 20/02/2019 a les 20:26

La lluita amb espases làser ja és real. No només es practica com a esport sinó que compta, fins i tot, amb un campionat mundial. Les regles són les mateixes que en l'esgrima, tot i que en aquesta modalitat no es porta protecció, ja que les espases no fan mal.

El vídeo de dos participants del campionat del món en acció ja compta amb prop de deu milions de visualitzacions a Youtube.