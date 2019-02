Un fantasma s'exercita Un aparell públic per fer exercici va sorprendre a un grup de joves movent-se sol

Actualitzada 18/02/2019 a les 17:44

Dos joves graven com una màquina pública per fer exercici es mou repetidament sense que hi hagi ningú al voltant. El grup d'adolescents es trobava reunit al lloc dels fets quan, de cop, van veure que la màquina es movia sola i van decidir gravar l'insòlit moment, que alguns han classificat com a paranormal. La plaça suposadament està prop d'un cementiri a Tucumán, l'Argentina. El vídeo, publicat a un grup de Facebook, va aconseguir 300.000 reproduccions i va ser compartit més de 6.000 cops en un sol dia.