Derrapades sobre rodes

Derrapades inclusives Albert Llovera va organitzar una jornada diferent amb membres de la Fadea on experimentaven l'adrenalina de ser copilots d'un cotxe de competició.

Actualitzada 18/02/2019 a les 17:12

Redacció Andorra la Vella

El pilot Albert Llovera va organitzar una jornada plena d'acció amb membres de la Federació Andorrana d'esports Adaptats (FADEA) al circuit de gel al Pas de la Casa, on van poder tornar a experimentar com es sent fer de copilots. Al vídeo podem veure com van gaudir de valent de les derrapades del cotxe que pilota habitualment al Mundial de ral·licròs 2, portant fins al pic més alt l'adrenalina que provoca aquest tipus de conducció.