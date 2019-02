Bomber al rescat Un bomber és un bpmber per més voltes que hi donis

Actualitzada 18/02/2019 a les 17:06

Redacció Andorra la Vella

Un bomber es va marejar mentre baixava despenjat de l'helicòpter per dur a terme tasques de rescat a pistes. Al vídeo es pot veure com es passa tota la baixada donant voltes i més voltes, i el resultat és evident: només tocar terra no es pot sostenir sol dempeus i necessita l'ajuda del seu company per mantenir l'estabilitat.

El bomber va participar dijous de la setmana passada al simulacre de rescat per garantir la seguretat a les finals de la Copa del Món de Grandvalira.