Quin horror! Un gat s'espanta al veure com mengen els animals salvatges

Actualitzada 15/02/2019 a les 21:07

Els ulls com plats. Així tenia un gat que observava còmodament des del sofà un documental sobre com unes lleones es mengaven una presa. Davant l'espectacle, el felí no pot dissimular l'angoixa. El vídeo el va gravar amb el mòbil la propietària de l'animal a la ciutat de xinesa de Cantó. Per a no distreure la seva atenció, el va filmar a través d'un mirall.