Caos amb un elefant L'animal, que estaria estressat per la calor i el soroll, va agafar amb la tropa a una noia i va destrossar diverses parades de mercat tradicional tailandés

Actualitzada 11/02/2019 a les 18:17

Nichanat Manucham, una jove de 19 anys, s'estava fent una fotografia amb un elefant a Surin, al nordest de Tailàndia. De sobte, l'animal li va enganxar una cama amb la trompa, la va enlairar i va començar a destruir el mercat que hi havia muntat. Després de quasi dos minuts l'elefant va tranquilitzar-se i la noia va poder baixar amb una petit ferida al braç.

Manucham va disculpar-se per haver causat el problema i va declarar als mitjans de comunicació que la culpa no va ser de l'elefant, perquè estava estressat i no podia controlar-se, i que estava convençuda que l'animal no li volia fer mal. Segons el cap de policia de la localitat, les raons per les quals l'elefant va actuar d'aquesta manera haurien estat per temes hormonals a causa de la calor i els sorolls forts.