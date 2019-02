Un final inesperat Un lleopard ens sorprèn amb la seva reacció en capturar un petit mico

Actualitzada 04/02/2019 a les 19:34

Redacció Andorra la Vella

Al vídeo es pot veure com un lleopard captura a un petit mico que es troba sol en un arbre, probablement orfe, i el puja ben amunt. El mico veu el seu imminent final, però el lleopard resulta que té uns altres plans per a ell. En comptes de menjar-se'l decideix tenir cura d'ell i comença per les llepades. Un final inesperat dins el món animal.