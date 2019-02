Doritos i els Backstreet Boys

Doritos i Back Street Boys Els Back Street Boys surten a l'anunci de Doritos de la Super Bowl

Actualitzada 04/02/2019 a les 19:25

Redacció Andorra la Vella

La marca de patates Doritos no ha volgut desaprofitar l'ocasió d'anunciar-se a la Super Bowl i ho ha fet amb un anunci d'allò més divertit. El mític grup musical, Backstreet Boys, i el cantant de rap Chance the Rapper són els protagonistes de l'anunci de Doritos, on presenten un nou sabor picant ambientats amb ‘I want it that way'. Aprofiten l'avinentesa per anunciar que el grup tornarà als escenaris durant el 2019 amb una gira mundial.