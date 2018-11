La vaca gegant Una vaga gegant s'ha salvat de l'escorxador per les seves grans dimensions i la seva història s'ha fet viral a les xarxes socials

La vaca gegant que dirigeix a les altres vaques en Austràlia, coneguda com la vaca Knickers, s'ha fet viral a les xarxes socials després que es fes públic que s'ha 'salvat' d'anar a l'escorxador per les seves grans dimensions, 1,94 metres d'alçada. El seu propietari va intentar subhastar-la, però ningú la volia perquè no cabia en cap escorxador.