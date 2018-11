La gorra de Trump prohibida Un professor dels Estats Units va amenaçar un alumne en fer-lo fora de l'aula si no es treia una gorra amb l'eslògan de la campanya de Donald Trump a les darreres eleccions presidencials, llavors els companys van reaccionar sortint de l'aula, com a símbol de protesta

Actualitzada 30/11/2018 a les 13:47

Un professor dels Estats Units va increpar a un dels seus estudiants per portar una gorra vermella amb les inicials MAGA ('Make America Great Again'), l'eslògan de Trump a les darreres eleccions presidencials. El professor va amenaçar en fer fora de classe l'alumne si no es treia la gorra, aquest es va negar i llavors tots els companys van marxar de l'aula. L'escena es va fer viral a Youtube després que un dels alumnes la gravés amb el seu mòbil i la pengés a la xarxa social.