Un patinet elèctric a l'autovia

Dues persones circulen per l'autovia a gran velocitat La dona i el menor (tot i que no s'ha pogut confirmar l'identitat) duien posades màscares de la pel·lícula "Depredador"

Actualitzada 26/09/2018 a les 16:56

La Guàrdia Civil ha obert una investigació per a descobrir la identitat d'una persona que fou gravada conduint a gran velocitat amb un patinet elèctric per l'autovia V-23, a l'altura de Sagunt (València), on es pot veure una dona amb qui sembla un menor d'edat.

El vídeo de la imprudència s'ha distribuït a travès del compte de Twitter Radares Valencia i en ella es pot veure com dues persones amb les cares cobertes per màscares de la pel·lícula "Depredador" circulen a uns 100 quilòmetres per hora per l'autovia.