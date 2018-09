El salt de Will Smith

Salt de pont des d'un helicòpter El vídeo de Will Smith es número 1 en tendències a Youtube i ja compta a més de 5 milions i mig de reproduccions

Actualitzada 26/09/2018 a les 17:15

L'actor Will Smith ha celebrat els 50 anys d'una manera especial: saltant des d'un helicòpter sobre el Gran Canyó de Colorado fent "salt de pont". La fita fou retransmesa en directe pel canal de YouTube de l'actor i va comptar amb Alfonso Ribeiro (conegut pel paper de Carlton Banks a "El príncep de Bel Air") com a narrador dels fets. La idea d'aquest repte també ha estat recaptar fons per la fundació "Education Cannot Wait", una ONG centrada en l'educació de nens i joves en estat vulnerable. Altres estrelles de l'espectacle com Tom Cruise, Jimmy Fallon, Eva Longoria o LeBron James van enviar missatges de felicitació a l'actor i ànims pel salt.

En només un dia el vídeo ja és número 1 a tendències de Youtube i compta amb més de 5 milions i mig de reproduccions.