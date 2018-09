El remix viral de Chicote

"Pim pam. Trucu trucu" El muntatge que ha fet un internauta de l'expressió "Pim pam trucu trucu" que va fer servir Alberto Chicote s'ha fet viral a les xarxes

Actualitzada 24/09/2018 a les 18:07

Durant el programa "Pesadilla en la cocina" Alberto Chicote va visitar un restaurant a Fuenlabrada (Madrid) on hi havia un descobert de més de 6.000 euros en un any. El motiu era que els cambrers, mentre treballaven, bevien cervesa, copes i xupitos, una acció que Chicote va representar amb la frase "Pim-pam. Trucu-trucu".

Un internauta va agafar aquest moment del programa i va crear una versió musical de la frase, fet que ha tingut un gran ressò a la xarxa.