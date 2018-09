Una sorpresa a 200 quilòmetres per hora Dos fotògrafs graven com una allau els enxampa en plena muntanya

Actualitzada 21/09/2018 a les 12:47

Marta Bretó i Paco 'Tato' Rosés, dos fotògrafs espanyols que anaven acompanyats per tres guies, estaven prop del cim Kuksar Peak a Passu (Pakistan) quan de sobte una allau els va sorprendre prop del campament base. A les imatges gravades per Rosés es veu com l'allau, en qüestió de segons, els enxampa. El grup ha resultat ilès, ja que es van poder amargar darrere unes roques.