Reproducció en 3D dels efectes de l'huracà Florence L'original mode d'explicar el fenomen a la The Weather Channel s'ha fet viral

Actualitzada 17/09/2018 a les 11:51

La meteoròloga de The Weather Channel, Erika L. Navarro, va oferir una reproducció en 3D dels efectes que pot causar l'huracà Florence al seu pas per Carolina del Nord. A la presentació immersiva es poden veure les possibles inundacions, on l'aigua pot arribar als tres metres d'alçada. "Posarà la teva vida en perill si ets allí", afirma Navarro.