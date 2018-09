El vídeo d'un petit elefant sense trompa es fa viral Es desconeix la causa de l'amputació

Actualitzada 13/09/2018 a les 13:51

El vídeo d'un turista a una cria d'elefant sense trompa s'ha fet viral. L'animal es troba al Parc Nacional Kruguer, a Sud-àfrica. La trompa és una part molt important per aquests mamífers, tant per poder respirar i alimentar-se, com per a la seva socialització, ja que acostumen a acariciar-se amb ella. Es desconeixen les causes de l'amputació de la trompa i l'animal sembla estar en bon estat de salut.