Salvat in extremis de ser atropellat per un tren

Treu un home de les vies del tren just a temps Sydney Trains ha publicat el vídeo.

Actualitzada 13/07/2018 a les 17:21

L'operadora ferroviària australiana Sydney Trains ha difós un vídeo on es pot veure com un home salva la vida d'un altre quan el treu de les vies del tren just abans que arribi el tren. El vídeo també mostra la perspectiva de l'incident des d'una càmera que hi ha dintre de la cabina del maquinista. És evident que creuar les vies del tren no és una bona idea.