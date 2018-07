Imiten a Neymar KFC de Sud-àfrica ha publicat un anunci on sembla que imiten les queixes de Neymar.

Actualitzada 09/07/2018 a les 18:53

Coincidint amb el Mundial, la cadena de menjar ràpid KFC de Sud-àfrica ha publicat un anunci on sembla que imiten les queixes de Neymar Jr. sobre el terreny de joc. Al vídeo es pot veure com el jugador surt del camp rodolant i arriba al restaurant per a fer la seva comanda.