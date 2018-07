Un atracament de pel·lícula

L'intent fallit de fugida de dos lladres a Canadà Dos joves van intentar utilitzar targetes de crèdit robades en un supermecat RedDI-Mart

Actualitzada 04/07/2018 a les 20:02

La policia local de Spruce Grove, un poble als afores d'Edmonton, Canadà, va rebre l'avís que de dues persones, un home i una dona, que estaven intentant usar targetes de crèdit robades en un supermercat RedDI-Mart. L'agent va tractar de detenir els sospitosos, però aquests es van oposar de primeres i no l'hi van posar gens fàcil.

Les càmeres de seguretat de l'establiment van captar el que va passar.

En un moment donat, la dona, identificada posteriorment com Brittany Burke, de 29 anys, va aprofitar quan l'oficial estava intentant reduir al seu company, Richard Pariseau, de 28 anys, per fugir a la rebotiga del supermercat en la recerca d'una sortida. Burke troba unes escales, les enfila, i el que no es veu és que s'introdueix per un conducte d'aire amb tan mala sort que acaba caient des del sostre al passadís de les begudes. Finalment, l'oficial va rebre reforços i els dos lladres van ser detinguts. Ara hauran de fer front als càrrecs que se'ls atribueixen: Pariseau s'enfronta a 11 càrrecs, entre els quals s'inclouen la resistència a l'arrest i l'ús d'una targeta de crèdit robada. Burke està acusada de tres càrrecs. Un robatori d'aquells de pel·lícula, sense dubte.