Un pare vs un lluitador

Un lluitador escup una nena El pare, enfurismat, no dubta en barallar-se amb el lluitador desprès del gest tant maleducat

Actualitzada 16/04/2018 a les 10:45

El lluitador Devin Danger va tenir una pèssima acció amb una petita fanàtica que només volia saludar-lo quan anava cap al 'ring'. Al vídeo es pot veure com el lluitador passa per davant la nena, li allarga la mà i, quan la petita, plena d'il·lusió, està a punt de xocar-li, Danger la treu i li escup un xiclet.

Això va generar una gran molèstia al pare de la nena, que sense pensar-ho, va sortir corrents darrera del lluitador i li va etzibar un parell de cops per descarregar la seva fúria i defensar a la seva nena. Per sort, els van separar a temps i cap va resultar ferit.