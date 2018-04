Deures a última hora

El nen acaba les tasques acadèmiques durant el trajecte Un altre conductor va difondre les imatges per les xarxes socials

Actualitzada 16/04/2018 a les 11:29

A una carretera de l'Índia, un nen va ser soprès mentre feia els deures a la part del darrer d'una moto en funcionament que conduia una dona. La conductora portava dos nens, un que anava fent les tasques acadèmiques i un altre que viatjava a la part davantera del vehicle. Tots sense casc. El vídeo fou gravat i publicat a les xarxes socials per un altre motorista que conduia per la mateixa via.

A l'Índia moren més de 150.000 persones a l'any a causa dels accidents de trànsit.