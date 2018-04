Un lleó molt juganer

Un lleó es puja en el jeep d'uns turistes que estaven fent una ruta al Parc Nacional Kruger Els fets van tenir lloc fa tres anys però s'ha fet viral ara, després que el parc hagi publicat les imatges a les xarxes socials

Actualitzada 06/04/2018 a les 11:45

Aquest grup de turistes estava fent una ruta turística a través del safari del Parc Nacional Kruger quan, de sobte, va quedar sorprès per un gran lleó blanc que va saltar al jeep on es trobaven. Tot i que els fets van tenir lloc fa tres anys, s'ha fet viral fa pocs dies després que el parc publiqués les imatges a les xarxes socials.

A les imatges es pot veure com el lleó, que semblava tenir ganes de gresca, comença a ensumar als turistes i inclús llepa a algun d'ells. Mentrestant, els guies intenten aconsellar-los per aconseguir que mantinguin la calma. L'ensurt va acabar en una divertida anècdota. Això sí, una anècdota que no oblidaran mai.