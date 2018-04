Mason Ramsey només té 10 anys i ha protagonitzat una interpretació a cappella que ha causat sensacions Els internautes ja han fet un remix de la seva interpretació, que també s'ha convertit en un altre fenomen viral

Actualitzada 06/04/2018 a les 12:15

Mason Ramsey és un jove nord-americà de 10 anys que s'ha convertit en tot un fenomen viral després de protagonitzar una interpretació a cappella de la cançó country "Lovesick Blues" de Hank Williams en un centre comercial. L'escena va ser gravada per un telèfon mòbil i ha causat sensació a les xarxes socials per la peculiar forma de cantar del petit. Però la cosa no ha acabat aquí. Els internautes ja han fet un remix de la seva interpretació, que també s'ha convertit en un altre fenomen viral, amb més de 6 milions de reproduccions a Twitter.