Goril·la a dues potes

Actualitzada 26/03/2018 a les 17:59

El goril·la Louis pesa gairebé 227 quilos, mesura al voltant d'1,82 metres i sembla ser força maniàtic. Segons el zoològic de Filadèlfia, encarregats de gravar i compartir les imatges, és molt comú que l'animal camini com un humà. Els goril·les poden caminar amb dues potes, però no és habitual que ho facin. No obstant això, Louis ho fa molt sovint. El motiu? Per evitar tacar-se quan el terra està brut o quan porta menjar a les seves mans. De fet, el zoològic li ha construït un pont fet de mànegues d'incendis perquè Louis pugui evitar els bassals fangosos en el seu recinte.