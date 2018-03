Pluja de lingots d'or

Un avió que s'acaba d'enlairar perd 170 lingots d'or Tot i que no hi va haver danys personals, es va haver de suspendre de manera momentània el tràfic aeri

Va succeir a la ciutat de Yakutsk, capital de la república russa de Saja-Yakutia (Sibèria oriental). Un avió que s'acabava d'enlairar, un Antónov-12, va perdre un terç de l'equipament quan, de sobte, es va obrir per accident la porta posterior de l'avió. Tot i que no hi va haver danys personals, es va haver de suspendre de manera momentània el tràfic aeri i diversos operatius, a una temperatura de gairebé 30 graus sota zero, es van donar pressa per recollir els 170 lingots d'or que havien caigut, per evitar que qualsevol se'l pogués apropiar. Tot i que l'ensurt va acabar bé, els inspectors han obert una investigació.