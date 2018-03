La policia destrueix un Ferrari

La Policia de West Midlands, va destruir el Ferrari d'un milionari perquè no tenia assegurança vàlida El fet va ocórrer el 5 d'abril de l'any passat, però fins ara no s'havien donat a conèixer les imatges.

Actualitzada 21/03/2018 a les 18:45

La Policia de West Midlands, al Regne Unit va confiscar i destruir el Ferrari d'un milionari perquè, segons els agents, el vehicle no tenia una assegurança vàlida i era de categoria B -classificat com no apte per transitar per vies públiques-, el que significa que ha de ser tret de circulació. El propietari del vehicle valorat en més de 350.000 dòlars, va decidir emprendre una demanda judicial.

El fet va ocórrer el 5 d'abril de l'any passat, però fins ara no s'havien donat a conèixer les imatges. En el seu moment, el propietari del Ferrari va dir que les autoritats li havien notificat que havien confiscat el vehicle perquè sospitaven que era robat. Ell va afirmar que l'havia comprat legalment en una subhasta, a través d'un intermediari, i va presentar els rebuts a la Policia.