La cançó d'Israel, número 1 en totes les enquestes Netta Barzilai es presenta amb "Toy", on imita diverses vegades el so d'una gallina.

Actualitzada 16/03/2018 a les 17:50

Israel ha presentat recentment la cançó que portarà al festival d'Eurovisió 2018 i, segons les enquestes, és la favorita per a guanyar el certamen.

La cantant Netta Barzialai interpretarà "Toy", una melodia força moguda amb una lletra de caire feminista. Però aquesta no és la gran característica de la cançó. Netta s'ha convertit en la favorita al premi ja que, durant la seva actuació inclou uns curiosos sons imitant a una gallina.

La creativitat de la cançó, que actualment consta com a guanyadora a totes les cases d'apostes, ha fet que en només tres dies "Toy" compti amb més de 3 milions i mig de reproduccions.