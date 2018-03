Dormir a l'autobús

Una dona es queda adormida a l'autobús i cau al terra del passadís El vídeo va provocar les rialles de molts, però també la indignació d'uns altres que criticaven als passatgers per no haver-la ajudat

Actualitzada 12/03/2018 a les 18:28

Qui no s'ha quedat adormit mentre viatjava en transport públic? No és gaire inusual aprofitar les estones a l'autobús per fer una becaina, sempre i quan sàpigues com fer-ho. Aquesta dona no va calcular gaire bé les distàncies i es va convertir immediatament en el centre d'atenció de tot l'autobús. Va succeir a una ciutat de Mèxic. Les imatges, que ja compten amb més de 10.000 visites, mostren com la dona es troba dormint plàcidament quan, de sobte, a causa d'una incorrecta posició, cau al terra del passadís. El vídeo va provocar les rialles de molts, però també la indignació d'uns altres, que criticaven a la resta de passatgers de l'autobús per no haver-se aixecat per ajudar a la dona.