Un pare troba droga del seu fill i la tira pel vàter "T'estimo i això ho faig pel teu bé", diu l'home

Actualitzada 07/03/2018 a les 19:04

Aquesta és la reacció d'un pare, José Zuniga, quan es troba marihuana en els pantalons del seu fill Danny. En comptes d'esperar que el jove torni de l'escola i parlar-ho íntimament amb ell, decideix gravar un vídeo on mostra el seu total disgust i ensenya al seu fill i a la resta d'usuaris de les xarxes com desfer-se d'aquesta droga. "No em facis trobar la teva merda a casa meva o això és el que passarà. T'estimo i això ho faig pel teu bé". El vídeo va ser compartit per moltíssims pares amb la mateixa opinió i en contra que els seus fills consumeixin drogues.