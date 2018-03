Baralla entre una óssa i un tigre

L'óssa inicia la baralla en defensa de la seva cria El vídeo s'ha convertit en viral en qüestió de dies aconseguint més de 2 milions de visites

La situació es va produir al Parc Nacional Taboda de l'Índia. Una óssa i un tigre, conegut com a Matkasur, van protagonitzar una baralla d'uns gairebé 15 minuts, on ambdós van sortir ferits. El motiu? Mentre es dirigien cap a un estany d'aigua, el tigre intenta atacar a la cria i la mare surt ràpidament a la seva defensa per evitar que pogués sortir ferit. Després d'una bona estona, finalment, el tigre abandona la disputa davant de la defensa continuada de la seva oponent.

El vídeo s'ha convertit en viral en qüestió de dies aconseguint més de 2 milions de visites a les xarxes.