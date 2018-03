Una dona es tenyeix el cabell en un autobús L'escena va tenir lloc a la línia M51 del transport públic a Bogotà

Actualitzada 07/03/2018 a les 18:34

La inusual escena va tenir lloc a la línia M51 d'autobusos a Bogotà. Una dona, de manera totalment natural, se li acudeix tenyir-se el cabell mentre viatja en transport públic, amb els guants inclosos. Ho fa davant de desenes de persones i no sembla que li importi gaire. Una situació totalment peculiar per a la majoria, menys per a ella.